غدا.. حفل توقيع "حياتنا اليومية" فى مكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة ، فى الخامسة من مساء غد السبت الكاتبة هناء عبدالعال فى حفل توقيع لباكورة انتاجها الادبى وهو الجزء الاول من كتابها "حياتنا اليومية ".

يعد الكتاب مجموعة من القصص القصيرة ترصد الحياة اليومية التى يواجها المجتمع ليس بطرح المشكلات المعتادة فقط بل محاولة ايجاد الحلول والاجابة عن اى تساؤل عنها .

يقول الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة تحرص الجمعية على استضافة العديد من الكتاب فى حفلات توقيع لاصداراتهم في حقول معرفية وأدبية عديدة ، منها السياسية والاقتصادية والروايات والشعر والفكر، والنقد، والتاريخ، إلى جانب الكتب العلمية، وكتب مجالات الذكاء الاصطناعي والقانون ، وخصص لهذا الشأن قاعات مجهزه فى كافة منصاتها الثقافية والابداعية وهى متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل.

واكد حلمى ، على ان حفلات التوقيع تنقل صورة مميزة عن واقع الحياة الثقافية التى تعيشها مصر في السنوات الاخيرة وخاصا هذه الايام مع فعاليات النسخة 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب ، هذا التجمع الأدبي والإبداعي الكبير ، والذى يعكس الدور الكبير الذي تضطلع به الدولة في تعزيز حضور الإنتاجات المحلية والعربية والعالمية من المؤلفات والروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها .

وعن كتاب "حياتنا اليومية " تقول الكاتبة هناء عبدالعال " ان حياتنا اليومية هى مواقف بتقابلنى أنا شخصياً فى حياتى اليومية ومع تدقيق النظر فيها وجدت أنها فى معظم بيوتنا تقريباً ، والكتاب هو مجموعة من القصص القصيرة التى ارصد من خلالها مواقف كثيرة ومشكلات وأسئلة عديدة تدور فى أذهاننا خاصة بأولادنا وبناتنا ، نسلط الضوء على مشاكل التى نعجز عن حلها وقد نجد الحل بيننا " .

الكاتبة هناء عبد العال حاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة القاهرة ، وحاصلة على دبلوم صحة نفسية كلية التربية جامعة عين شمس، ودبلوم ارشاد أسرى كلية تربية جامعة عين شمس ، اخصائى صحة نفسية معتمد .