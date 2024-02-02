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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأرصاد : صور الأقمار الصناعية تكشف تأثر المحافظات بعواصف رعدية ممطرة بالثلوج

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن صور الاقمار الصناعية الي ان محافظات (الأسكندرية-البحيرة-دمياط-بورسعيد-العريش-شمال سيناء-رفح)، تقع تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.
 

وأوضحت الأرصاد ان باقى محافظات الوجه البحرى على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت ولكن شدتها تكون أقل حدة عن شمال البلاد .

والفرصة مهيأة اليوم الجمعة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 9 دد، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9 ، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20  للعظمى والصغرى 11 وعلى شمال الصعيد 17 والصغرى 4 ، وعلى جنوب الصعيد 18 العظمي والصغرى 8  درجات.

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الارصاد صور الأقمار الصناعية العواصف الرعدية الأمطار