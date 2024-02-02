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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

مجدي يعقوب يحصل على جائزة الشيخ زايد للإخوة الإنسانية لعام 2024

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
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أعلنت إدارة مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للإخواة الإنسانية عن الفائزين بالجائزة لعام 2024 وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن عبر  البث المباشر زووم . 
 

حيث تم الإعلان عن فوز أربعة أشخاص لعام 2024 وهم البروفيسور السير مجدي يعقوب
جراح القلب الرائد عالمياً،8 كأحد أبرز الرواد في جراحة القلب، هو أستاذ جراحة القلب والصدر في المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن حالياً، وهو مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في مصر التي تقدم خدمات طبية مجانية لعلاج الأمراض القلبية وخصوصا للفئات الأكثر احتياجا إلى العلاج . ساهم الدكتور يعقوب من خلال منظمته تدريب جيل من الأطباء والممرضات والعلماء والفنيين المصريين الشباب على اعلى المعايير الدولية.
 

وعبر الفيديو كونفرانس عبر السير مجدي يعقوب عن سعادته بحصوله على جائزة زايد الإخوة الإنسانية . 


كما تم الإعلان عن فوز جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية، وهي أكبر  جمعيتين إسلاميتين في إندونيسيا وهم  جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية، أكبر جمعيتين إسلاميتين في إندونيسيا، تقديراً لدورهما البارز في المجال الإنساني، فضلاً عن جهودهما في بناء السلام على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
 

كما تم الإعلان عن فوز الأخت نيلي ليون كوريا وهي  الرئيسة والمؤسسة المشاركة لمؤسسة "المرأة الصامدة" وهي منظمة غير حكومية في تشيلي تدعم النساء في السجون والنساء المفرج عنهن مؤخراً، وتدعم إعادة إدماجهن مرة أخرى في مجتمعاتهن كأعضاء منتجين في المجتمع.

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