فلسطين.. 6 شهداء و11 مصابًا في قصف على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

أعلنت قناة "القاهرة" الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة 11 آخرين في قصف على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع.

ونفذت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة قصفات على مدن فلسطينية مختلفة، فقام الطيران الحربي الإسرائيلي بتنفيذ قصفًا على محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب مدينة خان يونس، بالإضافة إلى قصف مدفعى مكثف على منطقة أبراج طيبة.

أمس الخميس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك نقص حاد داخل مستشفى الأمل هناك في الطعام المتوفر للطواقم والمرضى والنازحين، ما اضطرها لتقليص الوجبات إلى وجبة واحدة للطواقم والنازحين، للحفاظ على ما تبقى من طعام، كذلك نقصان في حليب الأطفال ما يهدد حياة الرضع بالجفاف، إلى جانب النقص في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.

كما أضافت، أنه تم دفن 15 شهيدًا داخل أسوار مستشفى الأمل بخان يونس حتى الأن، نتيجة استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.