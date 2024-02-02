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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اندلاع مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية قامت بالتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت اشتباكات عنيفة خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية.

واقتحم الاحتلال عدة قرى فلسطينية صباح اليوم، فقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية واعتقلت شابًا فلسطينيًا داخل البلدة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما انتشرت قوات الاحتلال في عدة أحياء ببلدة عزون.

في قرية حجة، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية، وجاب جنود الجيش الإسرائيلي الشوارع داخل القرية دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن. 

وهاجم الاحتلال عددًا من منازل لمواطنين فلسطينيين في قرية باقة الحطب وقاموا بتفتيشها، وتخريب محتوياتها، ونشر الاحتلال جنوده على أسطح بعض المنازل داخل القرية.

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