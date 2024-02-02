أوكرانيا.. مقتل متطوعين فرنسيين وإصابة ثلاثة أجانب في قصف روسي جنوب البلاد

أعلن حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن مقتل متطوعين فرنسيين اثنين وإصابة ثلاثة أجانب في قصف روسي جنوب البلاد، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية في نبأ عاجل.

ومنذ قليل أفاد مراسل "القاهرة" الإخبارية، بسماع دوي انفجارات في مدينة ‎دنيبروبتروفسك الأوكرانية.

ويواصل الجانبان الروسي والأوكراني في تبادل الرشقات الصاروخية على المناطق الحدودية والأهداف المدنية باستخدام الطائرات المسيرة.

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أن موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا رسالة قوية لموسكو.