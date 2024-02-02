مستوطنون إسرائيليون يقتحمون عدة منازل داخل بلدة الساوية ويحرقون سيارة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا بلدة الساوية جنوب نابلس، واقتحموا عدة منازل داخل البلدة.

كما أضافت الوكالة، نقلًا عن مصادر في البلدة، أن المستوطنين الإسرائيليين أحرقوا سيارة لمواطن فلسطيني في منطقة واقعة على أطراف بلدة الساوية.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال قامت بقصف مدفعي مكثف ومتواصل في منطقة أبراج طيبة بخان يونس.

ويستمر القصف المتواصل على المدنيين الفلسطينيين، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66100 جريح، في حصيلة غير نهائية.