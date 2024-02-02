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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

سماع دوي انفجارات في مدينة ‎دنيبروبتروفسك الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مدينة ‎دنيبروبتروفسك الأوكرانية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاع الجوي اعترض طائرة مسيرة أوكرانية كانت في طريقها لاستهداف مناطق في مقاطعة بيلجورد وقام بتدميرها.

ويواصل الجانبان الروسي والأوكراني في تبادل الرشقات الصاروخية على المناطق الحدودية والأهداف المدنية باستخدام الطائرات المسيرة. 

ومنذ قليل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا رسالة قوية لموسكو، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

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