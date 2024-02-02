زيلينسكي: موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا رسالة قوية لموسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا رسالة قوية لموسكو، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية .

وأمس الخميس، قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، أنه يجب على كييف أن تزيد من قدراتها القتالية والتكنولوجيا، وإدخال أساليب جديدة للتدريب العسكري ومناورات الحروب في العام الحالي 2024.

كما أوضح زالوجني، أن التجربة القتالية الأوكرانية منذ عام 2022 ناجحة، ولكن تحتاج إلى التطوير والتحديث،لإظهار تفوقها على العدو في ساحة الحرب.

وفي وقت سابق، أراد قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني سحب قواته من أفدييفكا شرق أوكرانيا تفاديًا لتعرض الجنود للخطورة الحتمية عند مقابلة الجيش الروسي، ولكن قابل هذا القرار الرفض من زيلينسكي، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".