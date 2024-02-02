ads
الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة شابًا فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة كفر اللبد شرق مدينة طولكرم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الخميس، أنه تم دفن 15 شهيدًا داخل أسوار مستشفى الأمل بخان يونس حتى الأن، نتيجة استمرار حصاره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإعاقة تحرك الطواقم الطبية ومنع سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.

كما أوضحت أن الوضع في مستشفى الأمل يسوء كل يوم، وهناك نقص حاد في الطعام المتوفر للطواقم والمرضى والنازحين، ما اضطرها لتقليص الوجبات إلى وجبة واحدة للطواقم والنازحين، للحفاظ على ما تبقى من طعام، كذلك نقصان في حليب الأطفال ما يهدد حياة الرضع بالجفاف، إلى جانب النقص في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.

إصابة شاب فلسطيني رصاص الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق طولكرم