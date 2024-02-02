إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة شابًا فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة كفر اللبد شرق مدينة طولكرم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الخميس، أنه تم دفن 15 شهيدًا داخل أسوار مستشفى الأمل بخان يونس حتى الأن، نتيجة استمرار حصاره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإعاقة تحرك الطواقم الطبية ومنع سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.

كما أوضحت أن الوضع في مستشفى الأمل يسوء كل يوم، وهناك نقص حاد في الطعام المتوفر للطواقم والمرضى والنازحين، ما اضطرها لتقليص الوجبات إلى وجبة واحدة للطواقم والنازحين، للحفاظ على ما تبقى من طعام، كذلك نقصان في حليب الأطفال ما يهدد حياة الرضع بالجفاف، إلى جانب النقص في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.