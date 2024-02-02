مانشستر يونايتد يحبط ريمونتادا وولفرهامبتون بفوز مثير في الدوري الإنجليزي

أحبط فريق مانشستر يونايتد، ريمونتادا مضيفه وولفرهامبتون بفوز برباعية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب استاد مولينيو، في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى مان يونايتد، الشوط الأول من اللقاء، متقدمًا بثنائية دون رد، حيث تقدم على الولفز مبكرًا، بالرغم أن البرازيلي كارلوس كاسيميرو تلقى بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة.

وبعد مرور دقيقتين من حصول كاسيميرو على الإنذار الأصفر، سجل ماركوس راشفورد هدف الشياطين الحمر الأول في اللقاء من صناعة راسموس هويلوند.

وأضاف هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعد عرضية من الظهير الأيسر لوك شاو من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها راسموس هويلوند بتسديدة مباشرة، واضعًا الكرة داخل شباك الذئاب.

وفي الشوط الثاني، قلص بابلو سارابيا الفارق لصالح أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل سكوت ماكتومناي هدف الشياطين الحمر الثالث في الدقيقة 75 من صناعة برونو فيرنانديز.

ونجح ماكس كيلمان في إحراز الهدف الثاني لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 85 من صناعة كريج داوسون، ثم سجل زميله بيدرو نيتو هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

وأحبط الشاب كوبي ماينو، ريمونتادا الذئاب بهدف الفوز والرابع لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 90+7، ليفوز مان يونايتد على وولفرهامبتون بنتيجة 4-3 في مباراة مجنونة حتى دقائقها الأخيرة.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.