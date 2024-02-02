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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب أرباح اليوتيوب.. الأمن يضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بالمقطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة وإحداث إصابتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/1/2024  تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل  - مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجروح قطعية باليد بتضررها من (أحد الأشخاص، نجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى) بتحريض آخر للتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب "متخصصة فى المأكولات".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل فيلا "مستأجرة" كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية.. وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجني عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالى لذات الخلافات المشار إليها.. وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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