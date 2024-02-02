القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بالفيوم

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بتهمة سرقة 22 رأس ماشية من الأغنام من أحد الفلاحين بالمركز وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا، من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده، حضور المجني عليه سالم جالي معلاق حفيظ لديوان عام مركز طامية وتحرير محضر بسرقة 22 رأس أغنام.



وبعد صدور قرار النيابة العامة في القضية رقم ٣٠٣٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة طامية والذي يفيد بضبط وإحضار كلًا من:- مبروك. ب. ع" 42 سنة عامل، و"احمد. س. س. ع" 39 سنة عامل، و"حماده. ق. أ ظ" 33 سنة، ومحمد. أ. ر. 29 سنة، وعبد الرحمن. ج. م 22 سنة، وعوض. م. ر 35 سنة وجميعهم مقيمون بقرية قصر رشوان دائرة المركز.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة والمقدم محمد ثروت مفتش المباحث وقاده الرائد أحمد صوفي رئيس المباحث والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث.



وتم عمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهمين

وقد تمكن النقيب حسام عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة طامية من ضبط المتهمين على النحو التالي: "مبروك. ب. ع" 42 سنة عامل، و"احمد. س. س. ع" 39 سنة عامل، و"حماده. ق. أ ظ" 33 سنة.



وبمناقشة المتهم الأول مبروك. ب. ع أقر بصحة التهمة المنسوبة له وهي قيامه وباقي المتهمين بسرقة عدد ٢٢ رأس أغنام الخاصين بالمجني عليه سالم جالي معلاق حفيظ وشقيقة موسى جالي معلاق حفيظ حيث وردة معلومة بمكان الأغنام وتبين انهم عدد 22 رأس أغنام مختلفة الأعمار والألوان.

تم التحفظ عليهم وبتطوير مناقشته أقر باستخدامه سلاح ناري فرد خرطوش في الواقعة وأرشد عن مكان تواجد السلاح الناري المستخدم في الواقعة بإحدى الأراضي الزراعية بجوار منزله داخل كيس بلاستيكي أسود اللون، وأقر المتهم الثاني المدعو احمد. س. س ع والمتهم الثالث حماده. ق.

وأقروا بصحة قيامهم وباقي المتهمين بسرقة الأغنام تحت تهديد السلاح وعلية ثم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والعودة لديوان المركز عرضهم على النيابة العامة.