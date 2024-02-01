الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يضرب وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

ضرب فريق مانشستر يونايتد، نظيره وولفرهامبتون بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد مولينيو، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم اليونايتد على الولفز مبكرًا، بالرغم أن البرازيلي كارلوس كاسيميرو تلقى بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة.

وبعد مرور دقيقتين من حصول كاسيميرو على الإنذار الأصفر، سجل ماركوس راشفورد هدف الشياطين الحمر الأول في اللقاء من صناعة راسموس هويلوند.

وأضاف هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعد عرضية من الظهير الأيسر لوك شاو من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها راسموس هويلوند بتسديدة مباشرة، واضعًا الكرة داخل شباك الذئاب.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر وفي رصيده 29 نقطة.

وبدأ مانشستر يونايتد، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دييجو دالوت - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - أليخاندرو جاراناتشو.