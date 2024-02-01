الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على خيتافي في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه خيتافي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

بدأ الريال، اللقاء باحثًا عن الثلاث نقاط مبكرًا، وأحدث فاعلية هجومية على مرمى خيتافي، حيث سدد خوسيلو كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة التاسعة.

ونجح خوسيلو في قص شريط أهداف المباراة، ووضع الملكي في المقدمة بهدف من رأسية في الدقيقة 14 من صناعة لوكاس فاسكيز، الذي أهدى زميله كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

يحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي خيتافي في المركز العاشر وفي رصيده 29 نقطة.

ودخل ريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسيلو.