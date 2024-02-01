بنك إنجلترا يعلن تثبيت سعر الفائدة

في قرار يأتي بعد يوم واحد من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا مماثلًا، أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

وذلك بعدما بقي معدل الفائدة عند مستوى 5.25 في المائة، بعد تصويت غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية لصالح عدم تغييره.

وجاءت هذه الخطوة رغم ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وذلك بفعل ارتفاع أسعار الكحول والتبغ. ويعد هذا الشهر الأول الذي يشهد فيه المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا منذ عشرة أشهر، وتحديدًا منذ فبراير 2023.

وأوضح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن البنك سيحتاج إلى دلائل ومؤشرات حقيقية تدعم الحاجة إلى تخفيض معدلات الفائدة قبل اتخاذ قرار مماثل، مشيرًا إلى استمرار متابعة الأوضاع الاقتصادية لتحديد المدة اللازمة للحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.