المؤبد لعاطلين بتهمة قتل خفير في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد بقتل خفير بمصنع مقيم بمحافظة القاهرة لسرقة خزينة المصنع بدائرة قسم شرطة المرج.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن كلا من ع.ا عاطل، س.ج عاطل قتلا المجني عليه م.م خفير بمصنع، وأن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأنه حاول الدفاع عن المصنع حتي لا يدخل المتهمان ويسرقاه وقتلاه وتركاه غارقا في دمائه .

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد السادس من عمره ومرتدي كامل ملابسه وبالفحص تبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسده طعنتين في القلب والصدر أدت لوفاته في الحال.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وقال المتهم الرئيسي إنه يعرف الخفير لأنه كان بينصحني بدل الجلوس علي المقهي وتضيع الوقت البحث عن عمل وأخبرني أنه سوف يتوسط لي عند صاحب المصنع الذي يعمل به وأنه يحصل علي راتب شهري يكفي نفقاته.

وأوضح المتهم أنه ذهب إلي المجني عليه في محل عمله مرتين وشاهد معه المفاتيح الخاصة بالمصنع فاختمرت في ذهنه السرقة فقط ولم ينوي قتله.

وأضاف المتهم الثاني يوم الواقعة ذهبنا في وقت متأخر من الليل وعند رؤيتنا جلسنا معه وشربنا الشاي وبعدها حاولنا أخذ المفتاح منه لكنه رفض ودافع عن عمله فقررنا التعدي عليه وتشاجر معانا فقمنا بقتله وسرقة الخزينة .

وقال شهود العيان في الواقعة إنه صباح يوم الجريمة وجدوا المجني عليه غارقا في دمائه وأخطروا الشرطة في الحال .

من جانبه؛ قال مدير المصنع إن المجني عليه طيب السمعة وعمل لديه طيلة 5 سنوات وأنه وجد سرقة مبلغ مالي من خزينته وأن القتل بدافع السرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بالعثور علي جثة خفير داخل محل عمله بمصنع بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع لأقوال الشهود تم التوصل إلي المتهمين مرتكبي الواقعة.

وأضاف المتهم أن الخفير يبلغ من العمر 65 سنة وكان يتمتع بالأمانة والأخلاق وجميع من في المصنع يشهد له بذلك وهذا ما جعل صاحب المصنع يثق فيه ويستأمنه على ماله.

وأشار إلى أنه كان يمر بضائقة مالية وأثناء مروره على المجني عليه رآه يعد مبالغ مالية كبيرة فاختمرت في ذهنه سرقتها منه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بالعثور علي جثة شخص وبالانتقال لمحل الواقعة والفحص تبين أن الجثة لخفير مصنع وتم قتله وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين مرتكبي الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقتله من أجل السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.