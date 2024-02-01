قطار تنمية المشروعات يصل قرى أبوقرقاص بالمنيا

خلال الـ 7 سنوات الأخيرة كانت محافظة المنيا علي موعد مع السعادة بطفرة هائلة في جميع مناحي الحياة من أجل توفير حياة أفضل للمواطن مشروعات كبري في جميع المجالات جعلت من عروس الصعيد شكل تاني بعد سنوات طويلة من الاهمال والتهميش ونقص المرافق والخدمات وانطلقت المشروعات الكبري في كل مكان حيث لا يمر يوم أو حتي ساعة دون أن نجد جديد يضاف إلي سجل الإنجازات التي تتحقق في كل لحظة بفضل ضخ استثمارات هائلة إلي الوجه القبلي واهتمام غير مسبوق سواء من القيادة السياسية أو الحكومة من أجل تطوير شامل في كل المجالات ينعكس علي ما يحصل عليه المواطن من خدمات وتعمل محافظة المنيا بخطى سريعة نحو التنمية من خلال تشجيع الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات، لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى جودة حياة المواطنين

وكان لقرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا النصيب الأكبر في الاستفادة من مشروعات تلك المبادرة العملاقة التي أعادت الحياة لآلاف الأسر، فى كل قرية من القري الـ47 التي ينالها التطوير في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ذلك خلاف توابع تلك القرى، بتكلفة مالية تقدر بما يقارب 6 مليارات جنيه، وتعد مشروعات الصرف الصحى، والتعليم، ومياه الشرب، والصحة ، ومكاتب البريد ، والوحدات الصحية ، ومحطات الصرف الصحي، وتعتبر قرية أتليدم بمركز أبو قرقاص والتى يزيد عدد سكانها عن 25 ألف نسمة، من أكثر القرى استفادة من المبادرة.

ويشهد مركز أبوقرقاص، حاليا تنفيذ 447 مشروعا بجميع القرى، من بينها 98 بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 63 بقطاع الأبنية التعليمية والمدارس، 22 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة.

ويحظى قطاع التعليم على وجه الخصوص، بدعم واهتمام كبير في المبادرة الرئاسية بأبوقرقاص، حيث تجري حاليا أعمال إنشاء وتوسعة مدارس قرية المطاهرة الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة قرية بني حسن الشروق، ومدرسة قرية أبوجناح للتعليم الأساسي.

كما يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، ومد وتدعيم خطوط المياه بقرية أبوجناح، وإنشاء وحدة معالجة للصرف بقرية الديابة، ومجمع خدمات قرية بني حسن الشروق، وإنشاء محطة مياه بقرية الشيخ تمي، ودعم خطوط المياه بقرية كرم أبوعمر.

ومن ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز ابوقرقاص هى إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الكرم- أعمال مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزلية – متابعة أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية منشأة دعبس - أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية منشأة دعبس -أعمال إنشاء الغرف المنزلية ضمن مشروع الصرف الصحي بقرية السنبلاوين - وأعمال مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية الكرم -إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية منهرى– أعمال مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزلية – أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية أبو قرقاص البلد– أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أبو قرقاص البلد – أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الكرم – أعمال مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزلية – أعمال مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزلية - أعمال إنشاء مجمع المصالح بقرية أبو قرقاص البلد – أعمال إنشاء المجمع الزراعي بالجمعية الزراعية بقرية أبو قرقاص البلد – متابعة أعمال إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بقرية منشأة دعبس - متابعه أعمال انشاء مجمع زراعي بقرية بني عبيد - أعمال انشاء وحدة إسعاف بقرية النحال - أعمال انشاء وحدة صحية بقرية البربا- متابعه أعمال الصرف الصحي بقرية البربا - أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية جويد - أعمال الصرف الصحي بقرية النحال - أعمال انشاء نقطة شرطة بقرية بني عبيد - أعمال انشاء وحدة صحية بقرية جويد - أعمال انشاء مجمع الخدمات بقرية بني عبيد - أعمال تطوير ملعب مركز الشباب بقرية بني عبيد - أعمال انشاء وحدة طب الاسرة بقرية بني عبيد .

وفى الوحدة المحلية ببني عبيد، التابعة للمركز يتم إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعي ووحدة طب الأسرة و فى قرية جويد يتم إنشاء الوحدة الصحية وموقف للسيارات و الصرف الصحى بالإضافة الى محطة للصرف الصحي بقرية النحال ومشروع الصرف الصحي ومحطة الرفع و مركز طبي تأمين صحي شامل بقرية اتليدم و إلى جانب إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل وسوق حضاري بقرية منشأة النصر وكذلك مشروع دعم المياه للمناطق المحرومة بقرية ساقية موسي .

كما تشمل المشروعات توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الغربية على مساحة 3 أفدنة لزيادة القدرة الاستيعابية ولخدمة المدينة و 13 قرية، و محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بنى حسن الشروق على مساحة 100 ألف متر مربع لخدمة 3 قرى و توابعها لخدمة 76 ألف و 864 نسمة و محطة معالجة بلنصورة لخدمة 14 قرية بطاقة تصل إلى 35 ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم 250 ألف نسمة، إلى جانب أعمال إنشاء مستشفى أبوقرقاص المركزى على مساحة 25 ألف و500 متر مربع تستوعب 200 سرير وتخدم 628 ألف و 668 نسمة .

و عبر الكثير من أبناء مركز أبو قرقاص عن سعادتهم بهذا التطور الكثير الذي أحدثته تلك المبادرة مؤكدين علي أنها قامت بالتسهيل كثيراً عليهم في الكثير من الأمور وقال عبدالحميد رجب أحد اهالى ابوقرقاص أن مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة اعادت الأمل لأهالى القرى الأكثر احتياجا، والتى ظلت سنوات تتمنى تنفيذ مشروعات خدمية بها، ومع مبادرة حياة كريمة تحققت أمال الأهالى فى كافة المشروعات التى طال انتظارها، وأبرزها مشروع الصرف الصحى ومراكز الشباب التى أوشك العديد من تلك المشروعات فى الانتهاء ومنها ما هو فى التشطيبات النهائية

واضاف أن الوحدة المحلية لقريه بنى حسن الشروق تشهد الكثير من المشروعات التنموية ومنها الوحدة الصحية والمجمع الزراعى ببنى حسن الشروق والوحدة الصحية، محطة صرف ومركز شباب شيبه الشرقية ومحطة مياه الشرب والوحدة الصحية بالشيخ تمى ومحطة صرف رئيسيه ببنى حسن الشروق.

وأضاف محمود مجدى من قرية ابوقرقاص البلد أن تلك المشروعات كانت مطالب منذ زمن طويل حتى تحولت إلى أحلام، ولكن مع مبادرة حياة كريمة أصبحت واقعا على الأرض كما هو الحال بالوحدة المحلية لقرية جريس والتى تشهد إنشاء عدد من محطات الصرف بالقرى التابعة للوحدة المحلية بالإضافة إلى المجمع الحكومي والمجمع الزراعى بجريس كما أن هناك اهتمام كبير من المسئولين التنفيذيين على مشروعات المبادرة فى مختلف القرى ومن بين تلك القرى قرية ابوقرقاص البلد والتى تشهد عدد كبير من المشروعات فى مختلف القطاعات وداخل القرى التابعة لها، تلك المشروعات تنوعت لتنفذ كافة متطلبات الأهالى، نحن سعداء بمبادرة حياة كريمة التى غيرت القرى فى المنيا، ونورت كل شبر فى ارض المحافظة، سواء كانت مدارس او طرق، اومحطات صرف، او رصف، او صحة او مشروعات مراكز الشباب وغيرها من المشروعات