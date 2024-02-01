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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير البترول يصدر حركة تعيينات بين نواب ومساعدين للشئون المالية ببعض شركات قطاع البترول

وزير البترول
وزير البترول
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أصدر  المهندس  طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات محدودة شملت نواب ومساعدين للشئون المالية ببعض شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني وشملت الحركة التالي أسمائهم ( على أن تعتبر الفترة حتى ۲۹ مارس ٢٠٢٤ فترة تسليم إداريات وتسلم) :

 رشا عبد الفتاح السيد رمضان - نائباً لرئيس الشركة للشئون المالية

والاقتصادية وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

 المحاسب محمد محمد محمد محمود فرحات - مساعداً لرئيس الشركة للشئون

المالية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

البترول والثروة المعدنية القابضة للبتروكيماويات حركة تعينات