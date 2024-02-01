اقرأ غدا في "البوابة".. متظاهرون إسرائيليون يحاولون منع دخول المساعدات لغزة عبر ميناء أشدود

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 2 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: مصر تدعم كل الجهود لحماية وحدة ليبيا

متظاهرون إسرائيليون يحاولون منع دخول المساعدات لغزة عبر ميناء أشدود

الحوثي يستعد لـ "هجمات انتحارية"

ضربات أمريكية.. إسقاط صاروخ حوثي ومسيرات إيرانية بخليج عدن

القاهرة تعرب عن قلقها بشأن العمليات العسكرية في جنوب البحر الأحمر

بوتين يتعهد بتحقيق مكاسب عسكرية في أوكرانيا مع قرب الانتخابات الرئاسية الروسية

50 مليار يورو دعمًا أوروبيًا لكييف

شلل في سماء ألمانيا.. إضراب شامل في 11 مطارا

تحذيرات من هجوم إلكتروني صيني على الولايات المتحدة