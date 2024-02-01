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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لتاجر بتهمة التهرب الضريبى فى الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه ضد التاجر "أحمد. ع" الذي غاب عن جلسات المحكمة، وتم إلزامه بدفع مبلغ 282 ألف جنيه، إثر إدانته بتهمة التهرب الضريبي.

تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بناءً على تهم التهرب الضريبي الموجهة إليه، وذلك بناءً على التحقيقات المتعلقة بالقضية رقم 51521 لسنة 2023 في جنايات الهرم.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطاراً من إدارة التهرب الضريبي، يفيد بقيام "أحمد. ع" بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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