ads
الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بدء التشغيل التجريبى لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمطوبس

تشغيل محطة
تشغيل محطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أعلن اللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن بدء التشغيل لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في عزبة الشاعر بمركز مطوبس، بتكلفة إجمالية قدرها ٢٧٥ مليون جنيه، والمقام على مساحة ٦ فدان، ويهدف إلى خدمة ٦٥ ألف نسمة، حيث تبلغ طاقة المحطة ١٥ ألف متر مكعب يومياً.

وأوضح أنه تم تمويل المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور مجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العميد مهندس محمد جلال، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محى أحمد استشارى الشركة القابضة، بالإضافة إلى قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ.

يعتبر المشروع خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة في منطقة كفر الشيخ.

بدء التشغيل التجريبى لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمطوبس بكفر الشيخ اللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ