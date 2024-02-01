بدء التشغيل التجريبى لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمطوبس

أعلن اللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن بدء التشغيل لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في عزبة الشاعر بمركز مطوبس، بتكلفة إجمالية قدرها ٢٧٥ مليون جنيه، والمقام على مساحة ٦ فدان، ويهدف إلى خدمة ٦٥ ألف نسمة، حيث تبلغ طاقة المحطة ١٥ ألف متر مكعب يومياً.

وأوضح أنه تم تمويل المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور مجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العميد مهندس محمد جلال، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محى أحمد استشارى الشركة القابضة، بالإضافة إلى قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ.

يعتبر المشروع خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة في منطقة كفر الشيخ.