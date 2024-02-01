محافظ القاهرة يتابع أعمال استرداد 1700 متر أملاك دولة بالمعصرة

تابع اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية و حي المعصره بالتعاون مع الأجهزة الامنية المعنية خلال المرحلة الاولى من تنفيذ الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وجهات الولاية المختلفة وازالة مخالفات البناء والتي انطلقت يوم ٢٧ يناير الجاري وتستمر حتى ١٢ ابريل ٢٠٢٤، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون .

حيث قامت الاجهزة التنفيذية بحي المعصره بقيادة اللواء عمرو عيسوي رئيس باسترداد قطعة ارض بالكامل على مساحة ١٠٠٠ متر مربع تم استخدامها كساحة انتظار بصورة مخالفة وذلك بطريق الاوتوستراد.

كما تم استرداد قطعة ارض اخرى بصورة جزئية مقام عليها جماليون حديد حيث تم ازالة الاشغالات بها وذلك على مساحة ٧٠٠ متر مربع بمنطقة تقسيم النصر من طريق الاوتوستراد.

واكد اللواء / خالد عبد العال محافظ القاهرة ان هناك تنسيق تام بين منظومة المتغيرات المكانية واحياء العاصمة لرصد كافة المخالفات ، والتعامل الفوري معها وازالتها ، وكذلك المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال٢٢ وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكات الدولة.