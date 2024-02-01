ثلاثي هجومي في تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون بملعب استاد مولينيو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثلاثي هجومي في تشكيل مان يونايتد أمام الولفز، حيث يأتي الدنماركي راسموس هويلوند رأس حربة، بالتعاون مع الجناحين ماركوس راشفورد والأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو.

ويحرس الكاميروني أندريه أونانا، عرين الشياطين الحمر، بعد عودته للفريق عقب توديع منتخب بلاده لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دييجو دالوت - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - أليخاندرو جاراناتشو.