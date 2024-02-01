مبادرة فحص المقبلين على الزواج "آمان وصحة".. الكشف على مليون و332 ألف شاب وفتاة.. أمين أطباء الغربية: توفر تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة وآمان للصحة الجنسية للزوجين

تسعى الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحفاظ على صحة المصريين، وقامت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت توجيه ورعاية رئيس الجمهورية، من أبرزها مبادرة الكشف عن فيروس سي، والكشف المبكر على الأطفال والكشف عن الأمراض الوراثية، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وغيرها من المبادرات المهمة تحت حملة "100 مليون صحة".

وقامت وزارة الصحة بإطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج سواء للمصريين أو غير المصريين المتواجدين في مصر وتفعيلها مجددًا خلال العام الماضي في سبيل دعم الأسرة المصرية بدءًا من أولى خطوات الزواج الأولى

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي لأكثر من مليون و332 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين لفحوصات المقبلين على الزواج، وإصدار أكثر من مليون شهادة مميكنة لاثبات التحاليل.

أهمية إجراء الفحص الطبي

في هذا الإطار ثمن الدكتور مدحت دراج أمين نقابة الأطباء بالغربية، واستشاري أمراض النساء، مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبي قبل الزواج، موضحًا أن إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة والأمراض الفيروسية.

وأكد"دراج" لـ "البوابة نيوز"، أن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج يتم لضمان الصحة الانجابية للزوج والزوجة؛ لتوفير المتابعة الطبية للطرفين، والتقليل من مضاعفات الأمراض في حال اكتشافها مبكرًا.

وأضاف أن الدولة بهذه المبادرة لها بُعد اجتماعي واقتصادي كبير، فهي توفر أعباء عديدة صحية واقتصادية، وتمنع حدوث مآسي بين طرفي الزواج قد تصل إلى الطلاق، خاصةً في حالات الأمراض الوراثية.

وأشار إلى أن المبادرة تقوم بحماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص الغير مصاب خاصة في أمراض الايدز والزهري والسيلان وغيرها من الأمراض المعدية والتني تنتقل جنسيًا.

كما توفر المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية التي قد تنتقل إلى الأطفال، مما يساعد على وعي الأسرة بالأمراض وحماية النشء الجديد منها.

نوع التحاليل

من جهته كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "الفحص الطبي قبل الزواج" تشمل المصريين وغير المصريين، واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، والمتواجدين داخل مصر.

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات صحفية، أن الشهادة الصحية سارية لمدة 6 أشهر وهي شهادة موثقة ومؤمنة ببار كود QR، وتكون سرية ولا تسلم إلا لصاحب التحليل، ويجب أن يقوم المقبلين على الزواج بإجراء الفحص قبل 14 يومًا من موعد الزواج على الأقل للحصول على نتائج التحليل.

وأشار إلى أن التحاليل تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية والكشف عن الأمراض المعدية بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، وتحليل معامل RH، ونسبة هيموجلوبين الدم.

أماكن إجراء التحليل وتكلفتها

وفقًا لموقع وزارة الصحة والسكان يتم تقديم الخدمة في جميع محافظات الجمهورية بعدد حوالي 302 مركز ووحدة طبية بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على الأقل.

كما يتم تقديم الخدمة بشكل ثابت في جميع المراكز والوحدات الطبية المحددة، ويمكن من خلالها إجراء التحاليل، في مواعيد العمل الرسمية لوحدات ومراكز وزارة الصحة والسكان من السبت إلى الخميس بدءً من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

وعن تكلفة الفحص فإن توفير التحاليل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ما قبل الزواج بمقابل 180 جنيهًا، يتم دفعها قبل بدء الفحص داخل الوحدة الصحية، ويتم استخراج شهادات فحص المقبلين علي الزواج بمبلغ 88 جنيها.

