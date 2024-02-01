المفوضية الأوروبية تجدد التأكيد على موقفها الثابت من دعم أوكرانيا

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بموافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، معبرة عن فخرها وسعادتها بتأكيد دعم التكتل الثابت لأوكرانيا.

وكتبت عبر صفحتها على منصة "إكس": اليوم أوروبا أقوى.. لقد أكدنا من جديد دعمنا الثابت لأوكرانيا"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي اتفق على ميزانية منقحة تؤهله لمواجهة التحديات المستقبلية، بدءًا من مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى تطوير التقنيات الحيوية وزيادة القدرة التنافسية".

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه تم حشد مبلغ قدره 28 مليار يورو حتى الآن كمساعدات عسكرية، وسيتم تعزيز قدرات الاتحاد من خلال الاستراتيجية الصناعية الدفاعية القادمة، بهدف تحويل أوروبا من الاستجابة لحالات الطوارئ إلى الاستعداد الدفاعي.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عبر تغريدة على منصة "تويتر" أن الزعماء الـ27 في الاتحاد الأوروبي اتفقوا على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي.