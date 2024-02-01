إيطاليا: تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد منذ بداية العام

أفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغ 2143 مهاجرًا، في تراجع ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عددهم 4963 مهاجرًا.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الخميس، فقد سُجل وصول 280 شخصًا خلال اليومين الماضيين (211 أمس و69 اليوم)، مما رفع إجمالي عدد الوافدين بحرًا إلى إيطاليا في يناير إلى 2143، بينما كان العدد في نفس الفترة من العام الماضي يبلغ 4963 مهاجرًا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المهاجرين في مراكز الاستقبال بلغ 138،721 شخصًا في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية، منهم 289 في النقاط الساخنة (233 في صقلية و56 في بوليا)، و103،816 بمراكز الاستقبال المؤقتة و34،816 في مراكز تحديد الهوية.