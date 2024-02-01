إفريكسيم بنك وIFC تطلقان ورشة لانتقال الطاقة المستدامة في إفريقيا

اعلن بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي " إفريكسيم بنك" عن شراكته مع المؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي، لاستضافة فعاليات ندوة تحت "الطاقة في إفريقيا " في القاهرة اليوم بمشاركة 150 من ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية.

قالت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها اليوم، إن الندوة ركزت بصورة كبيرة على وضع افريقيا في مسار انتقال عادل للطاقة يسمح للقارة بالالتزام بتحديد مزيج الطاقة الأمثل، وتحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة، والانتقال، والوقود الأحفوري، من أجل تلبية متطلباتها من الطاقة بشكل مستدام.

أكد هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي في إفريكسيم بنك، أن أفريقيا تتمتع بميزة فريدة تتمثل في قدرتها على التعلم من الماضي ومتابعة شكل مستدام من النمو منذ البداية. يمثل الانتقال العادل للطاقة فرصة فريدة للقارة لتجاوز التقنيات والممارسات القديمة، وبناء بنية تحتية وقادرة على الصمود واعتماد حلول مبتكرة تفضي إلى تنميتها الاقتصادية مع التخفيف من آثار تغير المناخ أيضًا

علق وليد لبادي، المستشار العام المساعد لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا بأن أفريقيا تمر بتحول كبير نحو بناء اقتصاد أخضر تغذيه الطاقة المتجددة وممارسات أكثر استدامة". مضيفا أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بتعزيز أجندة التكيف مع تغير المناخ من خلال دعم القطاع الخاص والحكومات في أفريقيا لتسريع الانتقال إلى نمو اقتصادي منخفض الكربون وقادر على الصمود، وإنشاء مشاريع قابلة للاستثمار، وتحديد فرص الحد من المخاطر، وتعبئة رأس المال الخاص والمؤسسي على نطاق واسع

وتدعم مؤسسة التمويل الدولية شركات الأسواق الناشئة للوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه للتحول المناخي من خلال بناء القدرات، ووضع المعايير العالمية، وتوليد مجموعة من المشاريع القابلة للاستثمار، وتقاسم مخاطر الاستثمار، وإنشاء آليات الاستثمار.