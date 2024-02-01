ads
الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى: سيدنا النبي كان يعامل زوجاته بلطف ويضحك معهن

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أسباب مشاكل الأزواج فى معظم البيوت، هو عدم التقديم للنفس، وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى "قدموا لأنفسكم"، لافتا إلى أن كل طرف يبخل على الآخر بالكلمة الطيبة. 
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "أين نحن من تعامل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كان يسمع منهم ويضحك ويلعب، وكان صوتهن يعلو لكنه لا يأنف، وغاية ما فعل حين حدث منهن غيرة تركهن شهرا حتى عرفوا خطائهن".

وأضاف: "سيدنا النبي لم يضرب إمراة قط، وما شتم وما سب، كان دائما لا يخرج منه إلا كل طيب وجميل، لازم نرجع إلى فعل سيدنا النبي، نحن الآن نعيش حياة عجيبة بها تطاول وإهانة وضرب رغم العلم والتطور، الاخلاق تتدنى".

 

 

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية مشاكل الأزواج فى معظم البيوت