الكهرباء: تمويلات لدعم وتركيب الخلايا الشمسية في مصر

اعلنت الشركة القابضه للكهرباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان هناك العديد من البنوك والمؤسسات المالية والاتفاقيات والبرامج التمويلية التي تم تفعيلها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تقدم تمويلات ومِنح لدعم تركيب الخلايا الشمسية في مصر.

تهدف هذه البرامج إلى التشجيع على تركيب محطات شمسية أعلى أسطح المنازل ومباني المؤسسات والشركات وربطها بالشبكة القومية مما يساعد في تعزير الاستدامة البيئية، وتحقيق عائد مادي كبير من خلال خفض قيمة الفاتورة الشهرية وترشيد الاستهلاك، وفيما يلي بعض البنوك والمؤسسات التي قد تقدم هذه الفرص:

١- مشروع نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية والحائز على جائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالميًا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020 ،

يهدف المشروع إلي دعم انتشار استخدام محطات الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة خاصة محطات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها بالمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والمباني السكنية والمنشآت العامة، والتي أثمرت عن تقديم دعم فني ومادي لتنفيذ 121 محطة طاقة في القطاع الصناعي، التجاري، السياحي، السكني، المباني العامة في 15 محافظة علي مستوي الجمهورية بقدرة إجمالية 9.8 ميجا وات.

٢- الاتفاقية الموقعة مع بنك التعمير الألماني KFW والتي تشمل تمويلًا تنمويًا ميسرًا ومِنح لدعم مشروعات كفاءة الطاقة والتي من ضمنها تركيب محطات الطاقة الشمسية.

٣- تتيح العديد من البنوك قروض الطاقة الشمسية بتسهيلات وشروط ميسرة لتمويل تكاليف شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية بنسبة تمويل تصل إلى ١٠٠٪؜ من إجمالي التكلفة.

كما يتم إعفاء مشاريع الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام صافي القياس بقدرة حتى ١٠ ميجاوات من سداد مقابل الدمج مع شبكة الكهرباء القومية.