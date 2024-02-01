رئيس "القدس للدراسات" يكشف الأهداف السرية لوقف تمويل الأونروا

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ هناك أهداف غير معلنة لوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وأضاف عوض، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن إسرائيل تستطيع أن تتحكم بالمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وبالتالي تتحكم بكمياتها وطرق توزيعها والمستفيدين منها وكييفة السيطرة الاقتصادية ومن ثم الأمنية وبالتالي السياسية على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا هدف مهم جدًا بالسنبة لإسرائيل فضلا عن أهداف أخرى.

وتابع: يتم تصفية وكالة الـ"أونروا"، وقطع هذا الجسم الدولي المترافق مع فكرة حق العودة وتعريف اللاجئين وقاعدة البينات التي تمتلكها الوكالة، وإسرائيل ترى في الأونروا أنها جزء من المشكلة وليست جزء من الحل وأنها تُأبد فكرة اللائجين وهي التي تجعل هذه القضية موجودة في الوعي والسياسة وبالتالي في الحقوق.

وأردف: تصفية الأونروا، هي أيضًا جزء من تفكيك البعد الدولي واالتدوير للقضية الفلسطينية، حيث أننا رأينا في هذه الحرب كيف شلت إسرائيل كل الهيئات الدولية وترفض أيضًا التدخل الدولي.

