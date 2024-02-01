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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يسبب السرطان.. رئيس شعبة الذهب يحذر من شراء "الصيني"

إيهاب واصف، رئيس
إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات
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حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء ما يسمى بـ"الذهب الصيني"، مشيرا إلى أنه قد يصيب الإنسان بالسرطان.
وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "الذهب الصيني المنتشر بالأسواق تسميته خاطئة، فهو إكسسوار، وطبيعة إنتاجه ضارة بالصحة، لأنه يؤخذ من فضلات المعادن، ويتم تسييح هذه المعادن وتشكيلها على هيئة مجوهرات خاتم أو إسورة". 
وأردف: "ما يسمى بالذهب الصيني داخل في تصنيعه زنك ونيكل ورصاص، وهذه المعادن ملامستها للجلد قد يصيب الإنسان بالسرطان".
 

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات الذهب الصيني السرطان