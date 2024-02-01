تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في كأس الرابطة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويواجه بيراميدز نظيره المصري في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباراة دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود دونجا- إسلام عيسى - محمود زلاكة - يوسف أسامة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.