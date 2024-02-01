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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم متطوعى حياة كريمة فى المنيا

احتفالية تكريم متطوعى
احتفالية تكريم متطوعى حياة كربمة
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نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتكريم متطوعيها اليوم الخميس على مسرح ديوان عام محافظة المنيا بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأحمد العمدة مسئول حياة كريمة بالمنيا وبمشاركة عدد من رؤساء المدن ومديري المديريات والشركات والمؤسسات، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة من شركاء التنمية وذلك لما قدموه من جهد وعطاء فى كافة المبادرات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي المحافظة.

قدم المشاركون فى الحفل التحية والتقدير لمحافظ المنيا على دعمه ومتابعته المستمرة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ( حياة كريمة ) لتطوير الريف المصرى المنفذة فى ١٩٢ قرية وتخدم ٣ ملايين نسمة فى نطاق ٥ مراكز ضمن المرحلة الأولى بإجمالى ٣٢٠٩ مشروعات، بالاضافة الى ١٠٢ قرية بالمرحلة الثانية وتخدم مليون و٥٠٠ ألف من أبناء مركزى سمالوط وبنى مزار .

تطوير الريف المصري تطوير الريف مؤسسة حياة كريمة محافظ المنيا السي