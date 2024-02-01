أمم أفريقيا 2023.. تعرف على حكم مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا

كشفت لجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن حكم مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 حاليًا في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا، وتبدأ غدًا الجمعة منافسات دور الثمانية.

وأسندت لجنة الحكام، مهمة إدارة مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا تحكيميًا، للحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال.

ويعاون مصطفى غربال في مواجهة ربع نهائي كان 2023 بين غينيا والكونغو الديمقراطية، مواطنيه المساعد الأول مقران قوراري، والمساعد الثاني أكرم زرهوني.

مصطفى غربال

وينطلق دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، غدًا الجمعة، بمواجهة نيجيريا وأنجولا، ثم مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا، التي تقام على ملعب الحسن واتارا، الذي شهد مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وتستأنف منافسات دور الثمانية من العرس الأفريقي، بعد غد السبت، بمواجهتي مالي وكوت ديفوار، والرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى هذا الدور، بعدما أقصى المنتخب الوطني من دور الـ16 بركلات الترجيح، بينما بلغ منتخب غينيا ربع نهائي البطولة بعدما تغلب على غينيا الاستوائية بهدف للا شئ.

وتنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بإدارة تحكيمية من الجزائري مصطفى غربال.