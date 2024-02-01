«التذكرة بـ 5 جنيهات».. إقبال كثيف على فسحة معرض الكتاب ثامن أيامه

رصدت عدسة البوابة نيوز، توافد الآلاف من المواطنين منذ الـ 10 صباحًا على معرض القاهرة في معرض القاهرة الدولي الكتاب 2024 في ثامن أيامه، حيث شمل الحضور العديد من الجنسيات المختلفة والأطفال والكبار والسيدات والشباب.

ويفتح المعرض أبوابه أمام زواره من مختلف الجنسيات من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً يوميًا، ما عدا الخميس والجمعة الذي يمتد إلى التاسعة مساء ويستمر معرض الكتاب 2024 حتى 6 فبراير، ويقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وسجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب، الثلاثاء الماضي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بلغ نحو 355201 زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏لـ‏1993798 زائرًا، مُقتربا بذلك من المليون الثاني خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.