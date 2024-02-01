وزير الرياضة يفتتح مجمع حمامات السباحة بالعاشر من رمضان بحضور السباح العالمي الباروكي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بحضور الكابتن سيد الباروكي بطل العالم لسباحة الزعانف وقيادات وزارة الشباب والرياضة، مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان، مجمع حمامات السباحة أوليمبي يونايتد، وذلك في إطار زيارته لافتتاح عدد من الأنشطة الرياضية والمشروعات الرياضية بمراكز الشباب، وخلال زيارته تفقد إحلال وتجديد ملعب كرة القدم القانونى بتكلفة إجمالية 16.7 مليون جنيه.

وكان في استقباله المحاسب إبراهيم مهدي، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ومحمد رياض عضو مجلس الادارة، والكابتن سمير جاد الله، المدير للسباحة، والمحاسب محمود سري المدير التنفيذي، المحاسب علاء صبحي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة البالغ بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن خطة مصر ٢٠٣٠، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

وأكد الكابتن سيد الباروكي، بطل العالم لسباحة الزعانف، أن المجهودات التي تقوم بيها وزراة الشباب والرياضة في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية واهتمامها بالنشء والشباب، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية، وتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية، وتقديم شباب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

وزير الشباب والرياضة يفتتح حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضا

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