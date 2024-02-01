"القاهرة الإخبارية": بعض الفصائل العراقية تواصل هجماتها على القواعد الأمريكية والإسرائيلية

قالت هبة التميمي مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة العراقية بغداد، إنّ بعض الفصائل العراقية مستمرة في هجومها على القواعد الأمريكية والإسرائيلية، حيث هاجمت ميناء حيفا في الأراضي المحتلة اليوم الخميس.

وأضافت "التميمي"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي: "بعض الفصائل العراقية جمدت جميع استهدافاتها حتى على القواعد داخل وخارج العراق بطلب من الحكومة العراقية وبعض المباحثات الكثيرة من زعماء وقادة كثر مع الحكومة العراقية، في ظل تحركات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لوقف هذه الاستهدافات داخل العراق وعلى الحدود".

وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية": "بعد الاستهداف الأخير الذي تبنته الفصائل العراقية شمالي شرق الأردن الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 جندي، توعدت الإدارة الأمريكية أنها سوف تحاسب المسؤولين الذين ارتكبوا هذا الاستهداف، وأنها سوف ترد في الوقت المناسب".