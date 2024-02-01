الحارون لـ"البوابة نيوز": جنوب سيناء المحافظة الأولى في توافر مخزون السلع التموينية والاستراتيجية

الخميس 01/فبراير/2024 - 06:40 م

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، إنه بدء اليوم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية عن شهر فبراير ٢٠٢٤.

وأوضح “الحارون” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك جاء بناءًا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع التموينية، وتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء المشددة على توافر الأرصدة التموينية بمخزون استراتيجي عالى وكافى لمواجهة أى أزمات، لتصبح محافظة جنوب سيناء المحافظة الأولى من حيث مخزون السلع التموينية الاستراتيجية.

وأكد أنه بدء 73110 مستفيد تموينى بجنوب سيناء صباح اليوم فى صرف مقرارتهم التموينية من المنافذ التموينية والبدالين التموينين، حيث يوجد أرصدة دقيق مستودعات تتجاوز 30 يوم وأرصدة سلع تموينية الأساسية تجاوزت مابين 3 إلى 4 شهور وكذا توافر كافة سلع التموينية بالمنظومة.

inbound2433974484752520057

inbound4487713540757641918