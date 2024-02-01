هايد بارك العقارية للتطوير تطلق آخر مراحل تاون هاوس بمشروع جاردن ليكس في 6 أكتوبر

الخميس 01/فبراير/2024 - 06:24 م

أعلنت هايد بارك العقارية للتطوير اليوم عن إطلاق آخر مراحل التاون هاوس من مشروع جاردن ليكس وتضم 60 تاون هاوس بالإضافة الى طرح 12 توين هاوس، يأتي إطلاق المرحلة الأخيرة بعد النجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة من المشروع، خاصة بعد نفاذ المراحل السابقة خلال 24 ساعة من الطرح.

ويأتي هذا الطرح استكمالًا لعروض الشركة من الوحدات السكنية التي تناسب كافة الأذواق والاحتياجات.



وتضم المرحلة الأخيرة من التاون هاوس فى جاردن ليكس 60 وحدة بمساحات 215 متر وتوين هاوس بمساحات 242 متر. ومن المتوقع تسليم الوحدات في خلال أربع سنوات.

يقع مشروع جاردن ليكس في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بالقرب من نادي الجزيرة الرياضي، ومول مصر، ومول العرب، وأركان بلازا، وجاليريا 40، والمتحف المصري الكبير، وعلى بعد دقائق من أهم الأماكن ومراكز التسوق ،والمدارس الدولية بمنطقة غرب القاهرة. يشغل المشروع مساحة 69 فدانًا من تصميم شركةEklego العالمية ويضم مجموعة عصرية متنوعة من الشقق الفاخرة والدوبلكس، وقد صممت المباني بطريقة توفر أعلى مستوي خصوصية للسكان، بالاضافة الى موقف سيارات كبير يخدم كل وحدة.

يضم المشروع أيضًا Club House ويتم التحكم في الدخول والخروج من خلال ثلاث بوابات إلكترونية توفر الأمان لكل القاطنين. الوحدات السكنية مقامة وسط المساحات الخضراء مع إطلالة ساحرة على البحيرة التي يتضمنها المشروع الذي يمثل أهم مشروعات هايد بارك في السادس من أكتوبر.