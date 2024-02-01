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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

يجعل من الصيبة كركوبة .. تعرف على سر تسمية شهر طوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شهر طوبة من شهور السنة القبطية المصرية  ينتمي الى النظام الفرعوني للتقويم المصري القديم ومازال يستعين به الفلاحون في تنظيم الدورات الزراعية  وهو يتطابق مع تغيرات الطقس على مدار العام وهو يسبق شهر كيهك الذى يتسم بقصر يومه وطول ساعات ليله يعقبه شهر أمشير ويضرب فيه المثل " لما يأتي طوبة يخلى من الصبية و كركوبة ".

يمتاز الشهر بماء طوبة ذات مذاق مثلج جميل ويعتبر خامس شهور السنة القبطية المصرية.

اعتبره المصريون جزءا من التراث الفرعوني كما يستعين به الفلاحون.  

سر تسميته 

 تعددت الروايات في ذلك فهناك من يرى أن تسميته  تعود إلى إله المطر" طوبيا "  ويقصد به الغسيل او التطهير الذي على اثره يكون نمو الطبيعة  . 

أما الرواية الثانية فترجع اسم طوبه إلى مدينة طيبة بالأقصر. 

كما يعرف باسم طوبه لأنه يعد أول شهر في موسم النمو بمصر القديمة  ويتجلى فيه ازدهار ونماء الحقول. 

 

ترتيبه سر تسميته الروايه الاولى الروايه الثانيه