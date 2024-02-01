محافظ القليوبية يشهد إزالة 7 طوابق بأحد الأبراج المخالفة فى مدينة طوخ

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال إزالة 7 طوابق مخالفة بأحد الأبراج المخالفة بمدينة طوخ.

وكان قد حصل صاحب البرج على رخصة بعدد دور أرضي و6 طوابق، وقام ببناء 7 طوابق بالمخالفة للترخيص.

جرت أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء للقانون 119 لسنة 2008.

وأكد المحافظ على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنه 2008 بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

إزالة بناء مخالف

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