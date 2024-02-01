صاحب واقعة شهيرة.. الكشف عن حكم مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن حكم مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023-2024.

ويستضيف فريق ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، جاره أتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني، وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، حكمًا للديربي بين الريال وأتلتيكو.

يدير خوسيه سانشيز، مباراة الديربي لأول مرة في تاريخه في الدوري الإسباني، على أن يعاونه الحكم نافاريس، وإدواردو برييتو إجليسياس في غرفة تقنية الفيديو.

ويعد خوسيه سانشيز، صاحب واقعة شهيرة في مباراة الفريقين، حيث أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، بعد تدخله العنيف من الخلف على ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد أثناء انفراده بحارس الملكي تيبو كورتوا في نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2020.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث وفي رصيده 47 نقطة، بالتساوي مع برشلونة صاحب المرتبة الرابعة.