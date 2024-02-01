مشاركة قوية لمنتخب سلطنة عمان فى بطولة العالم للرماية بالقاهرة

اختتمت فعاليات بطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية الخرطوش 2024، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 24 يناير الماضى وحتى الأول من فبراير الجارى، بمجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

من جانبه أشاد حمد بن سالم بن حمد البلوشى رئيس بعثة منتخب سلطنة عمان، بالبطولة وبحسن التنظيم والاستقبال وكرم الضيافة التى وجدتها بعثة منتخب سلطنة عمان فى بلدهم الثانى مصر، وبميادين الرماية والتدريب بالقرية الأولمبية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وقدم “البلوشى” الشكر للواء حازم حسنى رئيس الإتحادين المصرى والإفريقى للرماية، ولجميع القائمين عن البطولة على المستوى الفنى الذى خرجت به البطولة، وعلى المشاركه الفعالة والاحتكاك القوى لرماة سلطنة عمان بين النخبة المميزة من رماة العالم، حيث شهدت البطولة مشاركه أفضل الرماة من 65 دولة عربية وافريقية وأوروبية حول العالم.