الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرار رقم 3 لسنة 2024، بتعين نواب لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم ابتدائية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5، الصادر في أول فبراير 2024، قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم رقم 403 لسنة 2023 للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعى بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع الحيوي الزراعي، لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) ملايين دولار کندی.

ونصت المادة الوحيدة للقرار الجمهوري على الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) ملايين دولار كندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.