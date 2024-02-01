الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم الخميس

استقرت أسعار الذهب في مصر داخل السوق المحلية، مع ختام تعاملات اليوم الخميس، على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد زيادة سجلها المعدن الأصفر بلغت 25 جنيها في الجرام الواحد قبل يومين.

وأوقفت منصات تحديد أسعار المعدن الأصفر، خدماتها علي مدار الأسبوعيين الماضيين؛ نظرا لما ذكرته بوجود مضاربات داخل السوق بالتوازي مع تصاعد سعر الصرف الأجنبي داخل السوق الموازية.

وسجل سعر أوقية الذهب 2040 دولار للبيع و2041 دولار للشراء والجنيه الذهب حوالي 30.6 ألف جنيه للبيع و31 ألف جنيه للشراء، وعيار 18 حوالي 3278 جنيه للبيع و3321 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 21 حوالي 3825 جنيه للبيع و3875 جنيه للشراء، وعيار 24 نحو 4371 جنيه للبيع و4428 جنيه للشراء، وعيار 14 نحو 2557 جنيه للبيع و2590 جنيه للشراء.