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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير مركز بروكسل للبحوث: أوروبا مضطرة لمساعدة أوكرانيا لحماية أمنها القومي

الدكتور رمضان أبو
الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث
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علق الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، على تصاعد الأحداث في قطاع غزة، بالتزامن مع انعقاد قمة الاتحاد الأوربي الآن والاحتجاجات في بروكسل بشأن تطور الأوضاع في غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن أوروبا مضطرة لمساعدة أوكرانيا لحماية أمنها القومي.

وتابع: اليوم هناك عبء كبير على أوروبا، أكبر بكثير في ظل الحرب الأوكرانية التي تدفق منها ملايين من الأوكران إلى أوروبا، يضاف إليهم ما تتحدث عنه التقارير الدولية عن مئات الآلاف الذين يصلون سنويا إلى أوروبا.

وأضاف: هناك تباينًا في التعاطي مع قضية اللاجئين في أوروبا، من وقت إلى آخر، وشهدنا كيف كانت أوروبا تتعاطى مع ملف الهجرة واللاجئين إبان فتح الحدود التركية لمئات آلاف اللاجئين العراقيين والسوريين والأفغان.

الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث تصاعد الأحداث في قطاع غزة قمة الاتحاد الأوربي