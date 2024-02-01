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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قتل أم قضاء وقدر ؟.. القبض علي سيدتين تسببا في وفاة جارتهما بـ15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
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شهدت مدينة 15 مايو، واقعة مأساوية بعدما توفيت سيدة خمسينية مريضة بالسرطان، أثناء قيام سيدتين من جيرانها بالتشاجر معها والتعدي عليها بالسب والشتائم، وهو ما لم تتحمله الضحية وتوفيت بسكتة قلبية في الحال، وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، بدائرة القسم، مفاده وفاة سيدة أثناء تشاجر اثنين سيدات معاها من جيرانها.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة تدعي "حسنية"، 55 سنة، مريضة كانسر، أثناء مشاجرة مع سيدتين من جيرانها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهمتين، وتبين قيامهما بالتشاجر مع المجني عليها والتعدي عليها بالسب والشتائم، مما تسبب في وفاتها بسكتة قلبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

مقتل سيدة مريضة سرطان قسم شرطة مدينة 15 مايو إثناء مشاجرة