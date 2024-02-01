جامعة الزقازيق تنظم رحلات طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55

نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة الزقازيق، رحلة طلابية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

وشملت الرحلة ١٠٠ طالبًا وطالبة، وذلك تحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور عادل صقر مدير عام التنشيط السياحي، والدكتورة هالة فاروق، ولبني أحمد عبدالمجيد مدير عام كلية التمريض.

يذكر أن الجامعة تحرص على تنظيم رحلات طلابية لزيارة المعرض كل عام حتى ينهل الطلاب من بحر العلم والمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الثقافة والفنون والمعرفة، إنطلاقًا من رؤية الجامعة لكونها بيت علم وثقافة يمكن من خلالها بناء جيل قادر على حمل راية الوطن والارتقاء به، خاصة وأن المعرض أصبح له مكانة هامة وفارقة فى الداخل والخارج ومناسبة سنوية ينتظرها المهتمون بالعلم والثقافة.