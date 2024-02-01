رمضان 2024.. المتحدة تدعم القضية الفلسطينية بمسلسل "مليحة"

تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإرضاء جمهورها، حيث تشهد نشاطًا مكثفًا في تصوير عدد من الأعمال الدرامية واللحاق بالسباق الرمضاني 2024، ومن أبرز هذه المسلسلات "مليحة".

حرصت المتحدة خلال خريطة الموسم الرمضاني على دعم القضية الفلسطينية بمسلسل "مليحة" المنتمي إلى نوعية الـ15 حلقة، وتدور أحداث العمل حول فترة تهجير الفلسطينيين في وقت سابق وتسليط الضوء على الحروب التي تعرضوا لها، وتحديدًا منذ يوم 7 أكتوبر 2023.

يشارك في بطولة مسلسل "مليحة" كل من: أحمد السعدني، أشرف زكي، ميرفت امين، ماجدة زكي، حنان سليمان، وآخرين ومن إخراج عمرو عرفة.

وفي هذا السياق، تنافس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـ16 عملًا، وتشهد تنوع كبير بين الـ30 حلقة والـ15 حلقة، ومن أبرز هذه الأعمال: (الحشاشين، بيت الرفاعي، المعلم، حق عرب، الكبير أوي الجزء 8، صيد العقارب، إمبراطورية ميم، عتبات البهجة، صدفة، بابا جه، فراولة).